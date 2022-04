Ny energimelding kommer om få dager

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) varslet også dette i ettermiddag på et arrangement med de norske medforfattere av FNs klimapanels siste delrapport, skriver NRK og VG .

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) sa under sitt innlegg på Offshore Strategikonferanse i Stavanger, gjengitt av regjeringens hjemmeside , at energimeldingen kommer om få dager.

Den forrige regjeringen la fram sin energimelding i fjor, og den skal nå oppdateres med et tillegg. Regjeringen har tidligere lovet at dette skal komme før påske.

