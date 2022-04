– Jeg har bestemt meg for å erklære et antall ansatte ved den russiske føderasjonens ambassade i EU som uønskede, fordi de har drevet med aktiviteter som er i strid med deres diplomatiske status, sa Borrell på en pressebrifing tirsdag.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!