Støre har tro på et grønt nordisk samarbeid

På vei til Stockholm for å møte svensk næringsliv og statsminister Magdalena Andersson, sier Støre til NTB at Norden kan spille en aktiv rolle i det grønne løftet Europa må igjennom.

Han trekker også fram at gass fortsatt har en viktig rolle å spille i Europa om vi klarer å lykkes med fangst og lagring.

– Og det blir stadig flere europeiske land opptatt av. Da kan gass bli veldig viktig for å produsere hydrogen uten utslipp, sier han.

– Skam tar oss ikke videre

Mandag fyrte FNs generalsekretær António Guterres av en bredside mot innholdet i den nye klimarapporten. Han kaller den et «skammens dokument» og sier enkelte regjeringer og selskaper lyver om sin innsats.

Verden kan halvere klimautslippene innen 2030 til en pris av under 100 dollar per tonn CO2, ifølge FNs klimapanel. I den nye delrapporten forsøker panelet (IPCC) å svare på hva verdenssamfunnet kan gjøre for å begrense den globale oppvarmingen.

– Det er grunn til å uttrykke sterk uro for utviklingen, men jeg tror ikke skam tar oss videre. Denne rapporten understreker bare hvilket stort ansvar vi har med å kutte utslipp, sier statsministeren.

Store muligheter

Han viser til at målet er å få til en reduksjon med 55 prosent innen 2030 og gå mot null i 2050.

– Jeg velger å se det sånn at i dette ligger det også store muligheter. Å forsinke den omstillingen er dårlig politikk for arbeidsplasser og lokalsamfunn. Det å gjennomføre omstillingen krever noen modige valg, men de må vi stå i, sier han.

Støre mener klimarapportene bidrar til stadig mer kunnskap og forteller hva som er sannheten.

– De har en helt annen kvalitet enn de hadde for 10–20 år siden. Jeg håper at IPPC fortsetter å forbedre sitt rapportgrunnlag ytterligere. Og så er det jo noen løfterike tegn i rapporten som peker på at det er et kraftig fall i prisen på fornybar kraft som sol, vind, fangst og lagring.

(©NTB)