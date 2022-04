Seks drept og mange såret i Sacramento

Ifølge vitner benyttet han et automatvåpen og skal ha avfyrt over 50 skudd.

Ifølge BNO News åpnet en mann i en bil ild mot mennesker utenfor en restaurant i sentrum av byen, rett etter at barene i området hadde stengt.

