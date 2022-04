Finland vil raskt ta stilling til Nato-medlemskap

– Finland må seriøst revurdere sine sikkerhetsløsninger og en militærallianse, sa statsminister Sanna Marin under et møte i det sosialdemokratiske partiet lørdag.

– Vi må nå seriøst vurdere vår egen beliggenhet og holdning til en militærallianse. Dette må gjøres varsomt, men raskt, i praksis denne våren, sa hun ifølge den statlige kringkasteren Yle.

– Både det å være med i Nato, og det å stå utenfor vil få konsekvenser, la hun til.

Marin mener verden ble en annen da Russland invaderte Ukraina 24. februar, noe som også har fått følger for Finland sikkerhet.

Riksdagen avgjør

– Russland er ikke den naboen vi trodde det var. Forholdet mellom Finland og Russland har endret seg for godt, sa hun.

Marin vil selv ikke si om hun er tilhenger av Nato-medlemskap eller om det bør holdes folkeavstemning om dette.

– I henhold til loven er det Riksdagen som fatter den endelige beslutningen om dette. Jeg kan ikke se at folkeavstemning er nødvendig, og vi har alt sett resultatet i flere meningsmålinger, sier hun til Hufvudstadsbladet.

Kan går raskt

Hun vil heller ikke sette noen frist for når en eventuell Nato-søknad bør leveres, men sier at hun har diskutert dette med Natos generalsekretær Jens Stoltenberg som har forsikret om at døren står åpen.

– Det råder en tillit og prosessen vil kunne gå raskt, kanskje raskere enn normalt, sier hun.

Meningsmålinger har de siste de siste ukene vist at drøyt 60 prosent av de spurte i Finland støtter et Nato-medlemskap, mens drøyt 15 prosent er imot.