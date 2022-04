NLA-utdannet journalist løslatt i Etiopia

– Det er en enorm lettelse at Amir er ute. Nå håper vi han får ro rundt seg til å være med familien, og til å ta vare på helsa si, sier Ulloa Amir, som er leder for den norske studentorganisasjonen Siah.

Den norske student- og bistandsorganisasjonen har hatt kontakt med Kiyaro siden at han gjennom ordningen Students at Risk studerte journalistikk på NLA Mediehøyskolen i Kristiansand, og da var aktiv som frivillig i organisasjonen. Dette var fra 2015 til 2018.

Aman Kiyaro var på jobb for Associated Press da han 28. november ble fengslet i Etiopia, anklaget for å bistå det etiopiske myndigheter anser som terrorgrupper.

– Han er journalist. Det er jobben hans å snakke med ulike sider i konflikter. Han var akkreditert til et anerkjent internasjonalt nyhetsbyrå. Det skal ikke være straffbart, sier Ulloa i en pressemelding organisasjonen sendte ut fredag.

[ Derfor ble journalist Amir Aman Kiyaro fengslet ]

Anholdt på nytt

Løslatelsen skjer en uke etter at en dommer først beordret løslatelse mot kausjon. Ifølge Siah ble Amir møtt av jublende familie utenfor politistasjonen, som klemte ham og foreviget øyeblikket med å ta bilder. Men gleden så en stund ut til å bli kortvarig.

– Amir og flere i hans nærmeste familie ble anholdt av politi bare minutter etter løslatelsen. Begrunnelsen var at de hadde tatt bilder utenfor politistasjonen. Heldigvis ble Amir løslatt på nytt kort tid etterpå. Også familiemedlemmene er nå ute igjen, forteller Ulloa.

Studentorganisasjonen Siah opplyser om at det fortsatt er en fare for at Kiyaro blir tiltalt, selv om han ikke lenger er fengslet.

– Vi håper og forventer at han ikke blir tiltalt. Selv om denne løslatelsen ikke betyr at den er over, tillater vi oss å juble i dag, sier Ulloa.