Støre og Vedum legger fram Ukraina-pakke

Det er styrking av forsvar og beredskap samt håndtering av flyktningstrømmen som er i søkelyset i krisepakken. Fredag klokka 12 møter statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) pressen for å legge fram innholdet i budsjettproposisjonen som skal sette tiltakene ut i livet.

Vedum har varslet en pakke på et tosifret antall milliarder.

– Det blir et stort omfang på den pakken. Det endelige beløpet får vi komme tilbake til fredag. Men det blir tosifret milliardbeløp. Det er snakk om forsvar, sivil beredskap og selvfølgelig hvordan vi skal ta imot flyktninger på en best mulig måte, sa Vedum til Dagbladet tidligere i uka.

Til NRK har Vedum sagt at regjeringspartiene vil invitere alle fra Rødt til Frp til å sette seg ned rundt bordet sammen med dem for å få på plass et bredt forlik om pakken.

Et av punktene som regjeringen har varslet i krisepakken, er et forslag om å bevilge 3,5 milliarder kroner ekstra for å styrke Forsvaret og sivil beredskap i år.

Utgiftene til håndtering av flyktningstrømmen fra Ukraina kommer i tillegg.