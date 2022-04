Mekling på overtid i frontfaget

Tidligere torsdag sa Ruland til NTB at det er et vanskelig bakteppe i år, hvor økonomien er på vei ut av en pandemi, i tillegg til en høy prisvekst og stigende rente det siste året.

– Det er bevegelse. Nå sitter partene og jobber hver for seg, og så jobbes det også i arbeidsgrupper. Og så skal vi ha møter videre gjennom natten, fortsatte Ruland.

Riksmekleren varslet at han kommer til å kaste slipset når det er en avklaring.

Klokka 6.17 melder Norsk Industri at meklingen fortsatt pågår.

– Partene besluttet å fortsette meklingen på overtid. Meklingen pågår fortsatt fredag morgen. Ansatte skal dermed møte på jobb som normalt, melder Fellesforbundet på sine nettsider litt over klokka 5.

Fristen for meklingen gikk ut ved midnatt natt til fredag.

