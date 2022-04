Japan har vedtatt nye sanksjoner mot Nord-Korea

Forrige torsdag testet Nord-Korea for første gang siden 2017 det som ifølge Sør-Korea og USA var en interkontinental ballistisk rakett (ICBM) av typen Hwasong-15.

Japan har allerede innført en handelsboikott mot Nord-Korea. Landet nekter også nordkoreanske skip å legge til kai. Nå rammer sanksjonene fire grupper og ni individer som ifølge Japan er involvert i utviklingen av kjernevåpen og raketter.

Nord-Korea har hevdet at det var snakk om den langtrekkende raketten Hwasong-17, som Nord-Korea for første gang viste fram under en militærparade i 2020, og som eksperter mener muligens kan utstyres med flere stridshoder.

Men både Sør-Korea og USA har konkludert med at dette ikke stemmer. Likevel mener eksperter at utskytingen er et tegn på betydelig framgang i det nordkoreanske våpenprogrammet.

Utskytingen vakte også bekymring i Japan. Raketten landet i havet, men innenfor Japans økonomiske sone.

USA har fordømt utskytingen som et brudd på flere av FNs resolusjoner. Amerikanerne tok saken opp i FNs sikkerhetsråd i et forsøk på å få skjerpet sanksjonene mot Nord-Korea. Forslaget falt ettersom Russland og Kina la ned veto.





(©NTB)