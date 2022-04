Fiskebåt i brann utenfor Røst – politiet oppretter mottakssenter

– Vi har foreløpig relativt god oversikt over situasjonen, sier Nedregård.

Hovedredningssentralen har sendt ut to helikoptre. Det første, et SeaKing redningshelikopter fra Bodø, er framme.

Meldingen gikk ut på at det var brann om bord med sterk røykutvikling. Det er linebåten Veidar som er i brann. Den er registrert i Ålesund og er hjemmehørende på Godøya i Giske kommune.

– Vi fikk melding klokka 8 i kveld om brann i en fiskebåt med 22 mann om bord. Alle har gått i flåte. Så vidt vi vet har alle det ok. Båten er for så vidt evakuert. Det er vestlig vær og liten kuling der ute, sier redningsleder Lars Nedregård til NTB.

