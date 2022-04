Dronningen ble tegnet av ukrainske barn

– Det gjorde sterkt inntrykk å møte disse menneskene som har opplevd grusomme ting i Ukraina, sa dronning Sonja til pressen etter besøket.

– Selv er jeg jo nokså gammel, så jeg har opplevd krigen hvor man måtte gå ned i kjelleren når man hørte flyalarm, så det er noe som tikker tilbake igjen.

Dronningen, som flere ganger måtte tørke vekk tårer, fikk møte en gruppe ukrainske barn - blant dem fem år gamle Siuzanna, som stolt viste fram en tegning hun hadde tegnet av dronningen.

– Alt var med, både hode, øyne, kropp og til og med sko. Så det var veldig søtt. Det er godt å vite at disse barna kan få noen friøyeblikk og føle at de er trygge, sa dronningen.

Dronningen ble tatt imot av generalsekretær Martha Rubiano Skretteberg i Caritas og fikk en orientering om arbeidet de gjør i Ukraina, nabolandene og i Norge for flyktningene som kommer. Caritas har også lagt til rette for at ukrainere som bor i Norge, kan bidra som frivillige for å hjelpe sine landsmenn her i landet.