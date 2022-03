Ukraina: 45 busser på vei mot Mariupol

Bussene blir sendt til byen etter at det russiske forsvarsdepartementet har kunngjort en lokal våpenhvile. De skal forsøke å ta seg fram til sivile som ikke har kommet seg ut av byen, oppgir Veresjtsjuk torsdag morgen.

– I går kveld mottok vi en melding fra Den internasjonale Røde Kors-komiteen om at Russland bekrefter at den er klar til å gi adgang for en humanitær kolonne til byen Mariupol med transitt gjennom byen til Berdjansk, sier hun i en video som er publisert på meldingsappen Telegram.

– Vi sender 45 busser til Mariupol-korridoren, sier hun videre.

Må gjennom russiske kontrollposter

Hun opplyser at 17 busser allerede har dratt fra Zaporizjzja, som ligger rundt 22 mil nordvest for Mariupol, mens ytterligere 28 busser venter på tillatelse til å passere en russisk kontrollpost i Vasylivka, som ligger nær Zaporizjzja.

Mariupol har vært beleiret og blitt bombardert av russiske styrker i cirka en måned. I tillegg har det pågått harde kamper mellom ukrainske og russiske styrker og deres allierte. Store deler av byen er ødelagt, og den humanitære situasjonen beskrives som katastrofal.

– Vi vil gjøre alt vi kan for å sikre at bussene kommer til Mariupol i dag og plukke opp folk som ennå ikke har greid å komme seg ut av byen, sier den ukrainske visestatsministeren.

OVERTATT: En kvinne lager mat i en del av Mariupol som nå kontrolleres av Russland og russisk-støttede separatister. (Alexei Alexandrov/AP)

Privatbiler beskutt

Ukraina og Russland har gjentatte ganger forsøkt å bli enige om avtaler som skulle sikre sivilbefolkningen trygge fluktruter og sørge for at det ble brakt inn nødhjelp til byen. Men så langt har avtalene ikke fungert. I stedet har sivile måttet forlate byen i egne biler, noe som er svært farlig. Folk som har flyktet fra byen, har fortalt at de ble skutt mot, og flere er blitt såret.

Onsdag kveld meldte det russiske forsvarsdepartementet at det vil bli åpnet en korridor fra Mariupol til Zaporizjzja via den russiskkontrollerte havnebyen Berdjansk fra klokka 10 torsdag.

– For at denne humanitære operasjonen skal fungere, foreslår vi å utføre den med direkte deltakelse fra FNs høykommissær for flyktninger og Den internasjonale Røde Kors-komiteen, het det i uttalelsen fra Moskva.

KRIGENS MERKER: En kvinne på sykkel passerer en utbrent buss i utkanten av Mariupol. (Alexei Alexandrov/AP)

Anklages for tvangsflytting

Ukrainske styrker skal fortsatt ha kontroll over sentrum av Mariupol, mens andre deler nå er under russisk kontroll.

Ukrainske myndigheter har anklaget Russland for å tvangsdeportere innbyggere i Mariupol til Russland og for å ha fratatt dem ukrainske ID-kort.

Onsdag ble det meldt at en hel fødeklinikk, bestående av rundt 70 pasienter og ansatte, er blitt flyttet til Russland.

Mariupol hadde før den russiske invasjonen om lag 400.000 innbyggere. Det anslås at 160.000 sivile fortsatt befinner seg i byen. Minst 5.000 mennesker anslås å ha dødd mens byen har vært under angrep.