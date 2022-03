Portforbud på Sri Lanka etter demonstrasjoner mot presidenten

Presidentens eldre bror Mahinda er statsminister, den eldste broren Chamal er landbruksminister, mens yngstemann i familien Basil er finansminister. Demonstrantene krever at hele familien går av.

Demonstrantene krever presidentens avgang ettersom den økonomiske krisen i landet forverres. Som svar avfyrte politiet tåregass og vannkanoner mot demonstrantene. Presidenten skal ikke ha vært hjemme under demonstrasjonene.

