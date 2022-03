Kripos har snakka med 84 moglege vitne eller offer for krigsbrotsverk i Ukraina

– Det er personar som har vore vitne til, eller offer for moglege krigsbrotsverk i Ukraina, seier ho.

Informasjonsinnhentinga skjer på mottakssenteret i Råde, der flyktningane må registrere seg. Politiadvokat Anette Berger ved seksjon for internasjonale brotsverk opplyser til kanalen at dei har snakka med 84 personar så langt.

Oppdraget skjer på ordre frå Det nasjonale statsadvokatembetet. Målet er å finne ut om dei kan ha vore vitne til eller offer for moglege krigsbrotsverk, skriv TV 2 .

