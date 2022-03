Kina lover støtte til Afghanistan

Denne uka har Kina invitert Taliban til Tunxi i Anhui-provinsen for å diskutere gjenoppbygging av Afghanistan. Russlands utenriksminister Sergej Lavrov har også deltatt, og det samme har president Joe Bidens spesialutsending til Afghanistan, Tom West, og utsendinger fra Pakistan og andre land i regionen.

Den kinesiske utenriksministeren ønsket derimot forsikringer om at Kinas muslimske uigurminoritet i Xinjiang-provinsen ikke får benytte Afghanistan som frihavn.

En måned før Taliban rykket inn i den afghanske hovedstaden, inviterte Kinas utenriksminster Wang Yi en delegasjon fra islamistgruppen til Kina og omtalte dem som en helt "avgjørende kraft" for fred og gjenoppbygging i Afghanistan.

