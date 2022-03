Høyre vil ha 20 ganger mer havvind enn regjeringen innen 2035

– Med Høyres nye planer vil Norge ha utlyst 30 GW innen 2035. Det er omtrent på linje med all norsk vannkraftproduksjon, sier Høyres Nikolai Astrup til E24.

Høyre legger torsdag fram sin energiplan.

Astrup frykter at Senterpartiet hindrer fremdriften i havvindsatsingen.

– Vår bekymring er at intern uenighet mellom regjeringspartiene gjør at satsingen skaleres ned. Det har vi allerede sett på Sørlige Nordsjø II, der satsingen ble redusert fra 3 GW til 1,5 GW, sier han.

Støre-regjeringens havvind-satsing legger opp til at Norge skal produsere 1,5 GW strøm fra havvind i 2030. Dette er klart mindre enn Solberg-regjeringens ønske om 4,5.

Astrup etterlyser også fortgang i konsesjonsprosessene.

– Vi mener for eksempel at konsesjonsplaner og detaljerte planer skal kunne leveres samtidig. Vi mener dette kan halvere behandlingstiden i prosessene. Vi har ikke tid til at ting skal ta så lang tid som det gjør i dag.

I sin nye energiplan mener Høyre at Norge blant annet må:

* Utlyse 3 GW havvindareal hvert år fra 2025.

* Gi konsesjoner for Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II i år.

* Utvide Sørlige Nordsjø II.

* Effektivisere konsesjonsprosessen.

* Koble havvindsatsingen til utlandet.

* Delelektrifisere sokkelen med havvind fortere.