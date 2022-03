Det dreier seg om tre bistandsarbeidere fra Tsjad, Senegal og Elfenbenskysten, samt to kamerunere som jobbet som sikkerhetsvaktere. De fem ble kidnappet i et bygg som MSF disponerte.

De fem ble kidnappet i Fotokol i Kamerun 24. februar. Byen ligger i et grenseområde mot Nigeria som ofte er utsatt for jihadistangrep.

