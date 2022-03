– EU og Norge må nekte russiske skip å legge til havn. Mens de blokkerer våre havner, bør de ikke ha tilgang til havnene i Europa, sa han.

Videre ba han Norge om å bidra med energi.

– Dere kan gi avgjørende bidrag til energisikkerheten i Europa og nødvendige ressurser både for landene i EU og for Ukraina. Vi har allerede begynt dialog om levering av gass for den neste sesongen, sa han og la til at han håper på et samarbeid.

