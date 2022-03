TV4: – Russiske fly som krenket svensk luftrom, var utstyrt med kjernevåpen

Krenkingen av luftrommet var kortvarig og skjedde over havområdene øst for Gotland. Forsvarsminister Peter Hultqvist kalte hendelsen svært alvorlig.

2. mars opplyste det svenske forsvaret at i alt fire russiske fly av typen SU-27 og SU-24 hadde krenket svensk luftrom. Det svenske flyvåpenet sendte ut jagerfly for å avskjære dem. Det var ifølge TV4s opplysninger angrepsflyene SU-24 som var utstyrt med kjernevåpen.

Svenske TV4 , som ikke oppgir noen kilder for opplysningene, erfarer videre at krenkingen av luftrommet ved Gotland var en bevisst handling med den hensikt å skremme Sverige.

