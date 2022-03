Melby oppfordrer til å stenge norske havner for russiske skip

– Norge kan gå foran og gjøre det, eller så kan vi i det minste ta initiativ til at Europa skal stå sammen om å stenge sine havner, sier Melby til NTB.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj ba i sin tale til Stortinget onsdag om at Norge og EU nekter russiske skip å legge til havn ved europeiske havner.

Det bør Norge lytte til, mener Melby.

– Det er mye som tyder på at sanksjonene så langt ikke er sterke nok og at det fortsatt går for mye varer, olje og gass ut og inn av Russland til at vi greier å stoppe pengestrømmene. Da må vi vurdere strengere sanksjoner, og å stenge havnene er et av dem, sier Melby.

Statsminister Jonas Gahr Støre sier på sin side blankt nei til Zelenskyjs forespørsel.

– Vi har en lang kyst og vi har et omfattende fiskerisamarbeid i nord. Vi følger nøye med på hvem som seiler inn i norske havner, men har per i dag ingen planer om å stenge norske havner, sier Støre til NTB.

