Mehl skyter ned krav om grensekontroll

Mehls svar var at regjeringen fortsatt vurderer å innføre grensekontroll, men at det så langt er mer hensiktsmessig å bruke politiets ressurser på andre måter.

– Statsråden venter og ser. Venter på signaler fra EU. Men situasjonen er slik at det er nå vi er avhengige av å ha kontroll på våre grenser, sa stortingsrepresentant Erlend Wiborg (Frp).

– Hvis vi nå skulle ha innført grensekontroll på den måten som det høres ut som at Frp ønsker å gjøre nå, så ville det ha lagt et enormt press på politiet. Det ville ha vært veldig vanskelig å gjennomføre i praksis, sa Mehl i spontanspørretimen på Stortinget onsdag.

