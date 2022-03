En person omkom i snøskred i Lyngen

Sju personer ble onsdag tatt av to snøskred i Lyngen i Troms. En person omkom, og fire personer er skadd, opplyser politiet.

– Et turfølge på fem er tatt i skred på Steinfjellet. En person kom seg ut av skredet på egen hånd. Tre personer er skadd. En er omkommet, skriver Troms politidistrikt i en pressemelding.

Det jobbes med å hente ut de skadde og den omkomne, skriver politiet videre.

Samme ettermiddag gikk et skred på Steinfjellet, og her ble to personer tatt. Den ene kom seg ut på egen hånd, mens den andre ble fraktet til sykehus i Tromsø.