Dronningen møter ukrainske flyktninger

– I Norge organiserer vi frivillige med ukrainsk bakgrunn som hjelper sine landsmenn. Vi har også mange med bakgrunn fra nabolandene og nordmenn som viser et enormt engasjement for å hjelpe, både hjemme og ute, sier generalsekretær Martha Rubiano Skretteberg i Caritas Norge.

Dronningen vil bli orientert om arbeidet som gjøres for flyktningene fra Ukraina.

Ordfører Marianne Borgen (SV) vil ledsage dronningen under besøket, som finner sted i Caritas Norges kontorer i Oslo sentrum fredag formiddag, opplyser Kongehuset.

