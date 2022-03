Det bekrefter Mehl (Sp) til TV 2.

Det er nå to uker siden det ble kjent at Norge har sagt ja til å hente 2.500 ukrainske flyktninger fra Moldova. Ifølge FN har over 387.000 ukrainske flyktninger kommet til Moldova, som er Europas fattigste land, etter at krigen startet.

Tidligere denne uken sa Emilie Enger Mehl at Norge har bedt om en liste med flyktninger som kan hentes til Norge.