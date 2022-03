Biden undertegnet lov mot lynsjing

– Rasehat er ikke et gammelt problem, det er et vedvarende problem, understreket Biden. Det samme gjorde Harris.

– Lynsjing var ren terror, sa Biden da han tirsdag undertegnet den nye loven under en seremoni utenfor Det hvite hus, sammen med Kamala Harris, USAs første svarte kvinnelige visepresident.

Den nye loven har en strafferamme på opptil 30 års fengsel og er oppkalt etter Emmett Till, en svart 14-åring som ble anklaget for å ha fornærmet en hvit kvinne og lynsjet i Mississippi i 1955.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!