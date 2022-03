Over 4.000 klager sendt til Sivilombudet i fjor

Sivilombudet har også undersøkt om forvaltningen etterlever menneskerettighetene på områder hvor det er få klagemuligheter, som kriminalomsorgens kontroll av innsattes telefonsamtaler. Her fikk kriminalomsorgen sterk kritikk.

Sivilombudet avgir hvert år to meldinger til Stortinget om sin virksomhet i det foregående året, og tirsdag leverte sivilombud Hanne Harlem årsmeldingene for 2021 til Stortingets første visepresident Svein Harberg.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!