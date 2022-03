Norges institusjon for menneskerettigheter med fem anbefalinger til Stortinget

– Menneskerettighetene spiller inn på svært mange livs- og rettsområder, og legger noen ytre rammer for politikken. De siste årene har vi jobbet mye med klima og menneskerettigheter. Det bygger på et litt annet menneskerettslig perspektiv, nemlig spørsmålet om yngre og fremtidige generasjoners rett til vern av sine menneskerettigheter i møte med en eksistensiell klimakrise, sier Mestad.

NIM-direktør Adele Matheson Mestad sier koronapandemien tydelig har vist betydningen av at det gjøres gode menneskerettsvurderinger fra både statlige og kommunale myndigheter.

Den statlige institusjonen kom i alt med fem konkrete anbefalinger i sin årsmelding for 2021 til Stortinget, som ble overlevert første visepresident Svein Harberg tirsdag.

