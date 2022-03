Minst tre døde i massekollisjon i Pennsylvania

I forkant hadde meteorologer advart om flere kortvarige, men tunge snøbyger som kunne skape svært dårlig sikt. Denne type advarsler ble innført for noen år siden nettopp på grunn av tilsvarende massekollisjoner som hadde oppstått i situasjoner der været går fra solskinn eller delvis skyet vær til plutselige kraftige snøbyger på sekunder.

På ettermiddagen var det fortsatt brann i kjøretøy på stedet og myndighetene advarte om at dødstallet kunne komme til å stige.

Videoopptak i sosiale medier viser sjåfører og passasjerer som hopper ut av veien idet de mange kjøretøyene krasjer inn i hverandre på under ett minutt.

