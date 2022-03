Dobbeltdrapssiktet i Kristiansand innlagt på sykehus

– Hovedårsaken til at det ikke er gjennomført avhør, er mannens mentale helsetilstand, sier politiadvokat Bernt Olav Bryge i Agder politidistrikt.

Mannen ble innlagt mandag kveld. Bryge vil ikke gå inn på siktedes tilstand, men sier at han er preget av hendelsen. Han ble innlagt mandag kveld og har tilbrakt natten på sykehus. Det er ikke tatt stilling til om mannen skal varetektsfengsles.

– Så lenge han mottar behandling ved sykehuset, er dette ikke aktuelt, sier politiadvokaten.

Kripos bistår Agder-politiet og gjør undersøkelser på åstedet.

– Vi har gjort beslag på åstedet med tanke på et mulig drapsvåpen. Beslagene er etter vår vurdering interessant, sier han og legger til at etterforskningen pågår for fullt.

Begynner å danne seg et bilde

Bryge vil si lite om hva de har avdekket så langt, men sier at de vurderer flere hypoteser.

– Vi har ikke låst oss til noe, men vi mener å ha et rimelig godt bilde av situasjonen, sier politiadvokaten.

Han opplyser at det er for tidlig å si noe om motivet for drapene.

Politiet har bekreftet at det er en relasjon mellom de tre involverte, men Bryge vil ikke utdype dette.

– Vi har per nå ikke sikker identitet på de fornærmede, og av den grunn vil vi ikke kommentere dette.

Meldte seg selv til politiet

Mannen meldte seg selv til politivakta i Kristiansand mandag.

– Han ble kjørt dit av et vitne, som er avhørt, sier Bryge.

Politiet fikk melding om den alvorlige voldshendelsen på Søm i Kristiansand klokka 13.20 mandag.

Nødetatene fant to hardt skadde kvinner på stedet, som ble sendt til akuttmottaket på Sørlandet sykehus. Kvinnene døde kort tid etter ankomst.

Det er snakk om to voksne kvinner, ifølge politiet. Alle de involverte er av syrisk opprinnelse.