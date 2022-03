Danmark klar til å sende 800 soldater til Baltikum

– Ukraina kjemper for sin frihet og talen gjorde inntrykk. Vi har til hensikt å følge oppfordringen om å hjelpe Ukraina, tilføyde Frederiksen.

Samtidig påpekte statsministeren at også Folketinget må ta stilling til forespørselen, før de danske styrkene kan sendes til Baltikum.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj takket Danmark for hjelpen i kampen mot den russiske invasjonen da han talte til det danske Folketinget tirsdag. Samtidig ba han om ytterligere hjelp fra danskene.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!