SV reagerer på Senterpartiets klimamål-utsagn

– I den matkrisen vi står i nå hadde jeg trodd at Senterpartiet endelig forsto hvor viktig det er for Norge å skjerpe klimakampen. Det er svært uansvarlig å svekke kampen mot klimakrisen, slik Sp nå foreslår, og totalt uaktuelt for SV å være med på, sier stortingsrepresentant Lars Haltbrekken til NTB.

Haltbrekken mener en trenger flere utslippskutt, ikke færre. SV vil bruke elektrifiseringen av sokkelen for å få fortgang i satsingen på havvind.

– Det bør Sp gjøre også. Vi deler bekymringen for å bruke landstrøm til oljeplattformene, men svaret er ikke å svekke klimakampen. Vi forventer at regjeringen legger fram en politikk som styrker kampen mot klimakrisen, ikke svekker den, sier Haltbrekken.

Mandag tok parlamentarisk leder Marit Arnstad (Sp) opp debatten om elektrifisering av norsk sokkel da hun talte til partiets landsstyremøte.

– Elefanten i rommet blir i så fall at klimamål i 2030 kan bli noe utsatt, men det må vi ta en ærlig diskusjon om, sa hun.

Hun mener debatten om elektrifisering har blitt svart-hvitt, og at det er behov for nyansering. Arnstad opplyste at Senterpartiets syn er at Norge skal produsere det vi kan av olje og gass for å hindre ustabilitet i de internasjonale energimarkedene.