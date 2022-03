Kanalen skriver at krisepakka vil inneholde tiltak for å styrke norsk beredskap. Konkret skal Forsvaret styrkes med 3 milliarder kroner og den sivile beredskap med 500 millioner kroner. I tillegg skal norske kommuner settes i stand til å ta imot tusener av Ukraina-flyktninger.

– Vi vil invitere alle fra Rødt til Frp til å sette seg ned rundt bordet sammen med oss. I Norge har vi tradisjon for å jobbe sammen når det er ekstra krevende, sier han.

Mandag holder Vedum tale for Senterpartiets landsstyre. Der vil han fortelle om regjeringens varslede krisepakke om Ukraina-krigen. Han håper på et bredt nasjonalt forlik om krisepakka.

