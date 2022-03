Florida innfører omstridt lov om seksualundervisning

– Vi vil sørge for at foreldre kan sende barna sine til skolen for å få en utdannelse, ikke en indoktrinering, sa DeSantis før han mandag signerte lovforslaget foran en plakat det sto «Beskytt barna. Støtt foreldrene».

Lovforslaget har ført delstaten og guvernør DeSantis, som luftes som en potensiell presidentkandidat for republikanerne i 2024, inn i fremre rekke i en av USAs såkalte kulturkriger. Lhbt-aktivister, studenter, demokrater, filmindustrien og Det hvite hus er blant dem som har fordømt lovforslaget.

DeSantis og republikanere har gjentatte ganger sagt at tiltaket er rimelig og at foreldre, ikke lærere, bør ta opp temaer om seksuell legning og kjønnsidentitet med barna sine.