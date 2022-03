Den uavhengige russiske avisen Novaja Gazeta stanser all publisering

Den uavhengige russiske avisen Novaja Gazeta, der fredsprisvinner Muratov er redaktør, stanser all publisering til krigen i Ukraina er over.

Avisen slettet tidligere i måneden alt innhold om Russlands krigføring i Ukraina, med henvisning til en ny medielov som gjør det straffbart å publisere det Kreml til enhver tid definerer som «falske nyheter».

Muratov opplyste da at avisen ville pålegge seg selv «militær sensur», men fortsette å dekke andre saker.

Avisen har siden fått to advarsler fra det russiske medietilsynet Roskomnadzor og velger nå å stanse all publisering både på papir, nett og i sosiale medier.

– Det er en forferdelig og vanskelig beslutning både for oss og dere, men vi må redde oss selv, sier Muratov i en kommentar.

Gorbatsjov-støtte

Muratov var sammen med en gruppe andre journalister fra avisa Komsomolskaja Pravda med på å grunnlegge Novaja Gazeta i 1993, noe som skjedde med støtte fra Sovjetunionens siste leder Mikhail Gorbatsjov som ga avisen pengene han hadde fått for Nobels fredspris tre år tidligere.

Avisen har den siste tiden vært nesten alene i Russland om å drive uavhengig journalistikk og fremme kritikk av president Vladimir Putin og hans politikk i og utenfor Russlands grenser.

Nobels fredspris 2021 FREDSPRISEN: Fredsprisvinner Dmitrij Muratov holder tale under utdelingen av Nobels fredspris i Oslo rådhus. (NTB)

– Vi fikk en ny advarsel fra Roskomnadzor. Etter det suspenderer vi publiseringen av avisen på nettstedet, i nettverk og på papir - til slutten av den «spesielle operasjonen» på Ukrainas territorium, skriver avisen på sine nettsider.

Muratov kunngjorde nylig at han ville auksjonere bort nobelmedaljen og bruke inntektene til å hjelpe sårede og syke barn blant krigsflyktningene fra Ukraina.

– Novaja Gazeta og jeg har bestemt oss for å donere Nobels fredsprismedalje for 2021 til det ukrainske flyktningfondet. Det er allerede over 10 millioner flyktninger i Ukraina, skrev han.