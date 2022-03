Trond Giske tilbake som fylkespolitiker

Mye har skjedd på de to årene som er gått siden den avgåtte nestlederen holdt sin avskjedstale for fylkesårsmøtet i 2020.

– Nå skal ukrainerne få midlertidig opphold, men om noen vil bli boende for å jobbe i helse- eller bygg-bransjen, så velkommen – vi trenger dere.

– Det vi ser nå har ikke skjedd siden 1945, sier mange, men det har det. For 25 år siden raste krigen i Jugoslavia. To millioner flyktet og 14 000 fikk midlertidig opphold i Norge, sa Giske fra talerstolen.

Giske holdt et innlegg om integrering av flyktningene fra Ukraina, da han fikk sine tilmålte to minutter på talerstolen lørdag, skriver Adresseavisen .

