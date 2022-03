Flere barn og unge med spiseforstyrrelser

I en bekymringsmelding skriver de at det verken er nok ansatte eller nok kompetanse til å takle det økte presset. Overtidsbruk, ekstravakter, sykefravær og avvik har økt markant.

De ansatte ved avdelingen krever hastetiltak, og tillitsvalgte ved OUS fortalte at de mangler både kapasitet og kompetanse.

I 2021 ble 6.000 flere barn og unge henvist til barne- og ungdomspsykiatrien. Det er en økning på 20 prosent på landsbasis fra året før. Ved Avdeling for barne- og ungdomspsykiatri på Oslo universitetssykehus har antall pasienter med spiseforstyrrelser økt med 79 prosent siden 2019, skrev avisen fredag.

Aftenposten har snakket med fagfolk i ulike deler av barne- og ungdomspsykiatrien. De er enige om at pandemien og tiltakene rundt den er en viktig årsak til den kraftige økningen av barn og unge med psykisk sykdom.

– Dette er alvorlige tall som vi gjør alt vi kan for å imøtekomme, men som vi ikke har økonomiske ressurser til å møte på en god nok måte, sier hun.

– Vi opplever at kontaktene er mer alvorlige og sammensatte enn før, sier generalsekretær Irene Kingswick i Rådgivning for spiseforstyrrelser (ROS) til NRK .

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!