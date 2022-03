Russland har okkupert by der ansatte ved Tsjernobyl bor

Slavutytsj ble bygget for personell som ble evakuert etter Tsjernobyl-ulykken i 1986. Det bor om lag 25.000 mennesker i byen, som ligger 160 kilometer nord for hovedstaden Kyiv.

Byens innbyggere gikk ut i gatene for å demonstrere med ukrainske flagg, men russiske soldater svarte med å skyte i luften og kastet sjokkgranater inn i folkemengden, ifølge ukrainske forsvarsmyndigheter.

– Russiske soldater har invadert Slavutytsj og okkupert det kommunale sykehuset, opplyser forsvarsmyndighetene i Kyiv-regionen via Telegram lørdag.

