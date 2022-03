Nato-øvelse i hagen: – Unikt i internasjonal sammenheng

Nato-øvelsen Cold Response gjennomføres i disse dager i store deler av Nordland og Troms og Finnmark.

Store, grå krigsskip glir stille forbi ute i fjordene. Jagerfly og helikoptre suser tidvis over himmelen. På bensinstasjonen er det minst like sannsynlig å støte på en nederlandsk soldat som en lokal innbygger. Innimellom de tette furuskogene langs E6 kan man skimte svære, godt kamuflerte stridsvogner i snøen – bare man ser nøye nok etter.

Omkring 30.000 soldater fra 27 land er i Norge for å delta på den omfattende øvelsen, som startet tidligere denne måneden og skal vare til et stykke ut i april.

I kommunene og området rundt Narvik er det som om det nå eksisterer to parallelle samfunn side om side – det sivile og det militære.

En lokal vennegjeng sitter ute på en veranda og nyter vårsolen utenfor et hus ved tettstedet Sjøvegan i Salangen. Bare et par meter unna dem passerer lange militærkolonner flere ganger om dagen, uten at det plager dem.

– Men du kan godt skrive at vi ikke sover så godt om natta, sier en av dem og ler.

– Stor oppslutning gir trygghet

Det er svært tett mellom minnesmerkene fra andre verdenskrig her. Adolf Hitler led sitt første store nederlag under andre verdenskrig i slaget om Narvik i 1940. Dette var det største slaget på norsk jord under krigen, og rundt 8.500 soldater mistet livet i kampene som pågikk over flere måneder.

Ordene «krig» og «invasjon» har en helt spesiell betydning for folk i dette området.

Og det har vært Nato-øvelser her før. Men det hersker et annet type alvor akkurat denne gangen, understreker Evenes-ordfører Terje Bartholsen (Ap). Krigen i Ukraina danner et dystert bakteppe.

– Det som har skjedd den siste tiden, har jo skremt oss alle sammen – det ligger som et bakteppe. Jeg opplever at folk er glade for at øvelsen gjennomføres. Det ligger en trygghet i en så stor oppslutning fra allierte, sier han til NTB.

Sunt med øvelse tett på

I den lille kommunen Dyrøy like vest for Bardufoss er tilstedeværelsen av italienske styrker godt synlig. Italienerne har nemlig etablert basen sin dypt inne i skogen her.

Innbyggerne er stort sett positive til øvelsen, sier ordfører Marit Alvig Espnes (Ap). Hun tror det er sunt å ha øvelsen så tett på lokalmiljøet.

– Det ruller beltevogner forbi her, og helikoptre flyr rett over hustakene våre. Det er man jo egentlig ikke vant til, men vi bør kanskje vende oss mer til det? Kanskje vil vi få se mer av slikt fremover sånn som situasjonen i verden utvikler seg, sier hun til NTB.

Unikt internasjonalt

I andre land er det mer vanlig at man begrenser slike øvelser til avsperrede militære områder.

Men Nato-øvelsen i Norge ønsker man å gjennomføre tett på folks hus og hager. Og det er slettes ikke uten grunn, forklarer forsvarssjef Eirik Kristoffersen. En krig begrenses jo som oftest ikke til kun militære og avsperrede områder, noe bildene fra Ukraina er en urovekkende påminnelse om.

– Dette blir jo veldig realistisk trening, og det er noe også de allierte setter stor pris på – at de faktisk får lov til å drive militærøvelser på veier der trafikken går, og midt blant lokalbefolkningen som faktisk lever sine daglige liv, sier han til NTB.

Han sier at dette er unikt i internasjonal sammenheng. Og dette møtes med forståelse og toleranse av lokalbefolkningen, forklarer Kristoffersen.

– Det gjør at det ikke blir så mange uønskede hendelser. Hvis vi ødelegger noe, så får vi melding om det og reparerer det. Og treningen foregår dessuten i vinter og snø slik at avtrykket og belastningen på naturen ikke blir like stor.









