Biden: – Vi må være forberedt på en lang kamp

– For Guds skyld, denne mannen kan ikke forbli ved makten, sa Biden om Russlands president Vladimir Putin.

Biden fordømte Putins angrep på Ukraina og kalte det hele for et strategisk feilgrep.

Den amerikanske presidenten talte ved slottet i Warszawa og sa at Ukrainas motstand mot russiske styrker er en del av en «stor kamp for frihet» og at verden må forberede seg på en «lang kamp fremover».

– I denne kampen må vi være klare. Denne kampen vil ikke vinnes på dager eller måneder, sa Biden.

I folkemengden på rundt 1.000 mennesker utenfor slottet var det flere ukrainere som flyktet til Polen etter invasjonen, ifølge AP.

– Russland har kvalt demokratiet og forsøkt å gjøre det andre steder, sa den amerikanske presidenten og la til:

– Ukraina: Vi står med dere. Punktum.

I talen advarte også Biden Putin mot å nærme seg Natos territorium. Han henvendte seg også til det russiske folk og sa at det ikke er de som er fienden.

(©NTB)