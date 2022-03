SV vil gi mer støtte til dem som bruker lite strøm

– Vi vet at det er folk med lave inntekter som har lavt forbruk, så det gir en god sosial profil, forklarer SV-leder Audun Lysbakken til VG.

Regjeringen vil videreføre strømstøtten til mars neste år og dekke 80 prosent av strømprisen over 70 øre per kilowattime, målt i gjennomsnitt for en måned.

SV vil dekke 100 prosent av en strømpris over 50 øre for de første 1000 kilowattimene (kWh) i løpet av en måned. For de neste 2000 kWh vil SV dekke 80 prosent av det overskytende.

Lysbakken og hans parti vil også forlenge den forsterkede bostøtten og sosialhjelpen like lenge som strømstøtten forlenges.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) sier regjeringen jobber med et formelt forslag om å forlenge strømstøtteordningen i ett år. Han vil ikke ha Lysbakkens totrinnsløsning.

– Når det gjelder toprissystem, så har tidligere utredninger vist at det ikke er et treffsikkert tiltak. Det er ulike grunner til at folk har et høyt strømforbruk, og derfor har vi valgt et system som behandler alle likt, sier Aasland.

