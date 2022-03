Ny rusreform fra regjeringen

I Hurdalsplattformen går det fram at regjeringen vil gjøre strafferettslige grep når det handler om bruk og besittelse av narkotika til egen bruk for mennesker med omfattende rusproblematikk.

Det er likevel nødvendig å gjøre endringer slik at mennesker med rusavhengighet møtes med helsehjelp, og ikke med straff. Reformen er regjeringen Støres alternativ til den forrige regjeringens avkriminaliseringsreform som ikke oppnådde flertall i Stortinget.

Regjeringen ønsker at forbudet mot bruk og besittelse av narkotika til egen bruk skal bestå, og går også imot en generell avkriminalisering av narkotikabruk.

– Målet vårt er todelt. Vi skal både styrke forebyggingen og gi bedre behandling og oppfølging til mennesker med rusproblemer. Vi skal bli flinkere til å forebygge og til å oppdage rusproblematikk tidlig, og tilby rask og effektiv hjelp, særlig til unge som står i fare for å utvikle problemer, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap)

