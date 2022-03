Hadia Tajik (Ap) blir medlem i energi- og miljøkomiteen på Stortinget

Tajiks plass i energi- og miljøkomiteen blir endelig vedtatt onsdag ettermiddag på partiets gruppemøte. Da blir det også klart hvem som tar over som leder i den samme komiteen etter at Terje Aasland, som tidligere hadde vervet, ble ny olje- og energiminister.

Da hun først trakk seg, sa hun at hun så fram til jobben som stortingsrepresentant, og at det politiske engasjementet hennes var uavhengig av verv.

Tajik trakk seg tidlig i mars på grunn av pendlerboligsakene hun har fått kritikk for. En drøy uke senere trakk hun seg også som nestleder i partiet.

– Jeg har snakket med Hadia, og hun ønsker å møte som vanlig stortingsrepresentant og vanlig medlem i en fraksjon. Det har vært en tøff periode for henne, så det skjønner jeg godt. Valgkomiteens innstilling er at hun går inn i energi- og miljøkomiteen, sier parlamentarisk leder i Arbeiderpartiet, Rigmor Aasrud, til NTB.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!