Fly med over 130 om bord har styrtet i Kina

Ifølge meldingene har flyet 123 passasjerer og ni besetningsmedlemmer om bord og det meldes om brann i åssiden der flyet har styrtet. Andre opplyser at det var 133 personer om bord i flyet.

Flere videoer fra ulykkesstedet, som er delt i sosiale medier, viser vrakrester spredt over et stort område. Ingen større deler av flyet er synlig i videoene, og det er derfor lite som tyder på at noen kan ha overlevd flystyrten.

Det styrtede flyet var ifølge den statlige kinesiske kringkasteren CCTV av typen Boeing 737.

Ifølge Flightradar24 kom flyet fra Kunming i Yunnan-provinsen og skulle til Guangzhou da det styrtet sør for Wuzhou.

Flyturen tar vanligvis 1 time og 37 minutter, men flyet forsvant fra radarskjermene etter en drøy time.