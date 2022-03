Zelenskyj til Israel: – På tide å ta et valg

I en tale til den israelske nasjonalforsamlingen Knesset sammenlignet Zelenskyj den russiske invasjonen og angrepene mot Ukraina med holocaust på flere punkter, skriver AFP.

Han oppfordret Israel til å forlate sin posisjon som nøytrale i konflikten mellom Russland og Ukraina, og sa at tiden var inne for Israel til å erklære sin støtte til Ukraina.

– Ukraina tok valget om å redde jøder for 80 år siden. Nå er det på tide at Israel tar sitt valg, sa Zelenskyj, som selv er jøde.

Israels statsminister Naftali Bennett har trådd forsiktig siden Russland invaderte Ukraina 24. februar. Han har blant annet understreket de sterke båndene mellom Israel og Russland, og forsøker å bevare sikkerhetssamarbeidet mellom dem siden Russland har styrker i Syria, som grenser til Israel.

Bennett har også hatt jevnlige telefonsamtaler med både Zelenskyj og Russlands president Vladimir Putin, og også vært i Moskva og møtt Putin ansikt til ansikt i begynnelsen av mars.

Mens ukrainske myndighetspersoner har uttrykt takknemlighet for at Bennett har gjort en innsats for å mekle mellom Russland og Ukraina, antydet Zelenskyj søndag at han ikke var utelukkende positiv.

– Det er mulig å mekle mellom stater, men ikke mellom det gode og det onde, sa han.

