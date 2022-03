Massivt oppmøte i begravelsen til ultraortodoks rabbiner

Kanievsky, som var en de mest innflytelsesrike lærde i Israels ultraortodokse samfunn, døde fredag i en alder av 94. Han var en av få gjenværende ledere som var født før holocaust.

Israelske medier anslår at over 350.000 mennesker deltok i begravelsesfølget fra hjemmet hans i den ultraortodokse byen Bnei Brak til kirkegården der han ble gravlagt.

Politiet i byen stoppet trafikken på veiene i flere timer og oppfordret trafikanter til ikke å kjøre inn i området.

Flyfoto av Bnei Brak viser en enorm folkemengde ikledd karakteristiske svarte dresser og hatter som er typisk for ultraortodokse menn, som fylte gatene. Det var opprettet en separat seksjon for kvinner.

Tusener av politifolk var utkommandert etter at politiet advarte mot faren for panikk. For snart et år siden ble 45 mennesker trampet i hjel da det oppsto panikk under begravelsen til en annen ultraortodoks rabbiner.

Nyheten om Kanievskys død ble søndag publisert på forsidene til nesten alle landets aviser, fra den liberale avisa Haaretz til ultraortodokse aviser som Yated Neeman.