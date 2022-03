Statsministeren kondolerer etter flystyrten som krevde fire liv

-Det er med sorg jeg har mottatt budskapet om at fire amerikanske soldater omkom i en flyulykke i Nordland i går kveld. Soldatene deltok i Nato-øvelsen Cold Response, sier Jonas Gahr Støre (Ap) i en uttalelse til NTB.

– Mine tanker går i dag til soldatenes familier, pårørende og medsoldatene i avdelingen de tjenestegjorde, sier Støre.

Han understreker at det er for tidlig å si noe om årsaken til ulykken, og at norsk politi i samarbeid med amerikanerne vil starte etterforskning.

– Det er av stor betydning for oss som land at allierte deltar i militærøvelser i Norge. Jeg vil i dag formidle våre kondolanser til amerikanske myndigheter, sier Støre.