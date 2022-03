Kristensen sier at skadestedet ligger i et område som er svært vanskelig å ta seg fram i.

Totalt var fem scooterførere fra Røde Kors med på oppdraget der de skulle ta seg inn til det amerikanske militærflyet som styrtet fredag. Lørdag morgen ble det bekreftet at alle de fire om bord omkom i styrten.

– Det var en spesiell natt, det var ordentlig uvær. Vi var fem stykker som kjørte inn mot skadestedet. Det var en meter sikt, snø og storm i fjellet. Jeg tipper det var vindkast på 30–40 meter per sekund. Når det blåser sånn, så er det vanskelig å stå oppreist, sier leder i Beiarn Røde Kors Ørjan Kristensen til VG.

