Ingen tegn til liv etter at et amerikansk militærfly styrtet i Beiarn

Like før klokken halv to natt til lørdag sier politiet til VG at mannskapet i flyet trolig er omkommet.

– Vi ser ingen tegn til liv verken i eller rundt flyet, sier stabssjef hos politiet i Nordland, Bent Arne Eilertsen.

Et redningshelikopter har gjort observasjoner på stedet og ser store skader på flymaskinen.

Letemannskaper på bakken nærmer seg natt til lørdag området der flyet ligger.

Det er vanskelig å komme seg inn i området, og hjelpemannskap har forberedt aksjonen ved å tråkke opp spor med snøscooter for de øvrige mannskapene.

Ingen kontakt

– Vi har ikke oppnådd noen kontakt med fartøyet, men vi behandler dette som en redningsaksjon inntil noe annet er bekreftet. Det er det vi har fokus på nå, å komme inn til stedet, starte livreddende førstehjelp og få fraktet ut personer, sier politiets innsatsleder Alexander Sjøvold ved totiden natt til lørdag.

– Mannskapene er i nærområdet, men det er som sagt svært krevende terreng. I tillegg er det høy snøskredfare, slik at vi hele tiden må ta fortløpende vurderinger på hvordan vi skal klare å komme oss inn og få lokalisert stedet. Det er mørkt, og det snør i området, sier han.

Fem snøscootere fra Røde Kors er sammen med en politipatrulje på snøscooter på vei inn i området. Politiet har etablert et koordineringssenter for redningsaksjonen på Trones skole i Beiarn.

Treningsoppdrag

Et mannskap på fire var ute på treningsoppdrag i flyet av typen US Osprey. De skulle etter planen ha landet igjen like før klokken 18. Da det ikke skjedde, ble flyet meldt savnet.

Flyet hadde kurs for Bodø da det forsvant, og siste kjente posisjon var fra Saltfjellet.

Klokka 21.17 ble det gjort funn på bakken i Gråtådalen i Beiarn, opplyser Forsvaret. Hovedredningssentralen bekrefter at det er et krasjsted.

– Det var nødpeiler på Sea King-helikopter som slo ut over Beiarn. De gjorde et visuelt funn, de så maskinen som har gått i bakken, sier stabssjef Bent Are Eilertsen hos politiet i Nordland til NTB.

Dårlig vær

Været er dårlig i området, med snøbyger og kraftig vind. Det var derfor ikke mulig for redningshelikopteret å lande.

– Sea King-en har ikke vært nede ved havaristen, men det var ingen tegn til liv man kunne se fra lufta, sier Eilertsen.

Funnstedet skal ikke ligge så langt fra veien, så det er håp om å nå inn dit om ikke altfor lang tid, men området er svært kupert.

– Det er snakk om noen hundre meter fra vei, sier pressetalsmann Thomas Ringen hos Hovedredningssentralen Nord-Norge til NTB.

Politiet bistår HRS. Det ble også tilkalt mannskaper fra Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Sivilforsvaret, men en del av mannskapene ble tilbakekalt da flyet ble lokalisert. Det gjenstår 10–20 mannskaper som skal ta seg inn til funnstedet, ifølge Eilertsen.

– Det er mørkt og dårlig vær, og det er et område med skredfare. Så det er mange ting å ta hensyn til, sier stabssjefen.

Deltok i Cold Response

Flyet deltok i den storstilte militærøvelsen Cold Response, som er i gang i Nord-Norge. Øvelsen der 30.000 soldater fra 27 Nato-land deltar, startet tirsdag.

Flyet har operert ut fra Bodø de siste ukene og har tatt del i militærøvelsen.

– Det er amerikanerne selv som er ansvarlige for å informere sine egne om ulykken, mens vi har informert våre, sier oberstløytnant Stine Barclay Gaasland til NTB.

US Marines bekreftet på Twitter sent fredag kveld at ett av deres fly har styrtet.

– Årsaken til ulykken er under etterforskning, og ytterligere detaljer blir delt når de er tilgjengelige, skriver US Marines.

Kan påvirke øvelsen

Forsvaret kunne sent fredag kveld ikke si noe nærmere om hvordan ulykken vil påvirke Cold Response. Men Forsvaret sier det holdes løpende kontakt med den amerikanske ledelsen.

– Vi er i en tidlig fase. Det er for tidlig å si noe om hvilke konsekvenser dette eventuelt får for øvelsen, sier Fredrik Sandberg, pressekontakt for Cold Response.

V-22 Osprey er et amerikansk militært luftfartøy med en 12-meter tiltrotor på hver vinge. Luftfartøyet kan ta av og lande vertikalt eller på en kort rullebane som et helikopter, og det kan fly som et vanlig propellfly når det er kommet i luften.

Havarikommisjonen varslet

Forsvaret stiller de ressurser tilgjengelig som HRS og politiet måtte be om. På spørsmål om det gjøres noe spesielt med tanke på situasjonen i Ukraina, svarer Ringen i HRS at dette styres som en ordinær redningsaksjon så langt.

– Så har vi tett kontakt med Forsvaret underveis, sier han.

Havarikommisjonen for luftfart er varslet om ulykken. De ankommer ifølge NRK Bodø i løpet av lørdagen. Også Kripos er varslet og på vei til stedet.

På grunn av det dårlige været må de antakelig vente til søndag før de kan ta seg inn i området.