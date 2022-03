Huitfeldt om flystyrten: Våre tanker går til familiene

Forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) kondolerer også på Twitter via Forsvarsdepartementet.

I morgentimene lørdag bekreftet politiet at alle de fire om bord i det amerikanske militærflyet mistet livet da flyet styrtet i Nordland fredag.

Hun bekrefter at soldatene deltok på Nato-øvelsen Cold Response som nå gjennomføres i Norge, og sier at deres tanker nå går til soldatenes familie og deres medsoldater.

– Det er med stor tristhet at vi har mottatt beskjeden om at fire amerikanske soldater omkom i en helikopterulykke i går, skriver Huitfeldt på Twitter i 9.30-tida lørdag.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!