Forsvaret: Cold Response fortsetter som planlagt etter flystyrten

– Søk- og redningsoperasjonen fant det som var et ulykkessted. Nå er det dessverre bekreftet at mannskapet om bord i det amerikanske flyet omkom i ulykken. Mine tanker går til de etterlatte og kolleger av de omkomne. Takk til alle involverte i søk- og redningsoperasjonen. Vi har ingen å miste, sier Kristoffersen.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen sier at han fikk melding om flystyrten fredag ettermiddag.

– Vi støtter amerikanerne med å håndtere situasjonen fremover. Det er U.S. Marine Corps som varsler de pårørende, og Forsvaret vil støtte ved behov, skriver Forsvaret.

Fredag styrtet et fly tilhørende den amerikanske marinen, som deltok på Nato-øvelsen Cold Response som pågår i Norge. Fire amerikanere mistet livet i flystyrten.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!